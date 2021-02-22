Почти половина украинцев считает события Революции Достоинства борьбой за права и свободы

Практически для каждого второго украинца события Революции Достоинства ассоциируются с осознанной борьбой населения за собственные права и свободы, еще почти треть населения считает её борьбой украинцев за независимость собственной государства, свидетельствуют данные социологического исследования Центра стратегического развития территорий.

Так, согласно опросу, у 24% респондентов слово "майдан" ассоциируется с революцией, у 20% - с названием Революции Достоинства, у 18% - с площадью, у 16% - с сопротивлением народа власти, у 13% - со всеукраинским массовым многодневным протестом, у 9% - с названием трех революций.

При этом, на вопрос, "с чем у вас ассоциируются события Революции Достоинства?", 45% респондентов ответили, что с осознанной борьбой граждан за защиту прав и ценностей, 29% - с борьбой за независимость Украины, 25% - с борьбой против коррупции и олигархов, 10% - с результатом договоренности олигархических кругов Украины, 15% - с государственным переворотом, осуществленным при поддержке Запада, 20% с госпереворотом, который был подготовлен политической оппозицией, 6% - со спецоперацией Кремля по захвату части территории Украины, 8% - с борьбой между Востоком и Западом страны, а 6% затруднились ответить.

Кроме того, 30: респондентов считают, что предпосылкой к Революции Достоинства стало улучшение экономической ситуации, 39% - конфликт между разными регионами страны, 41% - попытка узурпировать власть командой Виктора Януковича, по 26% - систематическое нарушение гражданских прав и свобод и усиление власти олигархов и противостояние между ними, 33% - усиление коррупции, 10% - политическое давление и преследование оппозиции, 16% - уничтожение национальной самобытности украинцев, 21% - попытка стран Запада усилить контроль над Украиной, 11% - незавершенность процессов предыдущих революций, 31% - пророссийская политика власти и угроза возвращения Украины в советское прошлое, а 7% - затруднились ответить.

Причинами выхода людей на Майдан 58% респондентов считают избиение студентов 30 ноября 2013 года, 55% - отказ подписать ассоциацию с ЕС и объявление курса на вступление в Таможенный союз, 40% - желание немедленно лишить власти Виктора Януковича и его команду, 24% - требования наказать виновных в нарушениях властью прав и свобод граждан, 8% - считают, что протестующих вывели оппозиционные политики, 20% - считают, что люди выходили на Майдан за деньги, а 2% затруднились ответить.

Исследование проводилось Центром стратегического развития территорий в период с 4 по 18 декабря 2020 года при поддержке Национального мемориального комплекса "Героев небесной сотни - Национальный музей Революции Достоинства". В формате личного интервью было опрошено 2 188 человек из всех регионов страны, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Погрешность не превышает 2,1%.