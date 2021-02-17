Киевская прокуратура направила в суд дело организатора убийства Окуевой

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организатора и шести участников преступной организации, которые на протяжении 2016-2019 годов занимались совершением заказных убийств, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что одним из убийств, вероятно совершенных обвиняемыми совместно с гражданином РФ, было убийство общественной активистки Амины Окуевой. Кроме того, их обвиняют также в совершении покушения на убийство ее мужа.

"Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей", - добавляют в прокуратуре.

Сообщается, что обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладения огнестрельным оружием и боевыми припасами. Если их вину докажут в суде, им грозит пожизненное заключение.

Кроме того, правоохранители подчеркивают, что заказчики упомянутых убийств и покушений сейчас находятся в розыске.