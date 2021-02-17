События

12:43 17.02.2021

Киевская прокуратура направила в суд дело организатора убийства Окуевой

1 мин читать
Киевская прокуратура направила в суд дело организатора убийства Окуевой

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организатора и шести участников преступной организации, которые на протяжении 2016-2019 годов занимались совершением заказных убийств, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что одним из убийств, вероятно совершенных обвиняемыми совместно с гражданином РФ, было убийство общественной активистки Амины Окуевой. Кроме того, их обвиняют также в совершении покушения на убийство ее мужа.

"Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей", - добавляют в прокуратуре.

Сообщается, что обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладения огнестрельным оружием и боевыми припасами. Если их вину докажут в суде, им грозит пожизненное заключение.

Кроме того, правоохранители подчеркивают, что заказчики упомянутых убийств и покушений сейчас находятся в розыске.

Теги: #организатор #суд #окуева
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:33 17.02.2021
Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

11:55 17.02.2021
Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

10:22 17.02.2021
Дело "луцкого террориста" направлено в суд

Дело "луцкого террориста" направлено в суд

20:25 16.02.2021
Научно-консультативный совет Верховного Суда пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

Научно-консультативный совет Верховного Суда пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

16:45 16.02.2021
Суд перенес на 2 марта рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

Суд перенес на 2 марта рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

15:54 16.02.2021
В суде Штепа назвала свое дело сфабрикованным, а себя - настоящим патриотом

В суде Штепа назвала свое дело сфабрикованным, а себя - настоящим патриотом

12:03 16.02.2021
Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

17:43 15.02.2021
В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

17:19 15.02.2021
Апелляционный суд оставил в силе отмену решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Апелляционный суд оставил в силе отмену решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

13:12 15.02.2021
В суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по спецпроцедуре – ГБР

В суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по спецпроцедуре – ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ К АДАПТИВНОМУ 4-УРОВНЕВОМУ КАРАНТИНУ ВСТУПИТ В СИЛУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ – ПРЕМЬЕР

Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении

Затягивание расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, недопустимо – заявление Рады

В Украине за сутки 4 286 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 927 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украины вышла из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи

В НАТО анонсировали проведение ряда мероприятий в 2021 году для улучшения совместимости с Украиной

Руководитель профильного комитета не исключает, что генпрокурор представит годовой отчет в Раде до конца недели

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ К АДАПТИВНОМУ 4-УРОВНЕВОМУ КАРАНТИНУ ВСТУПИТ В СИЛУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ – ПРЕМЬЕР

Бахрейн вводит систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19

Pfizer и BioNTech намерены поставить в ЕС дополнительно 200 млн доз вакцины от COVID-19

Представление по Шкарлету будет подано в КС после 22 февраля - депутат

Кабмин сможет переназначать независимых членов набсоветов госкомпаний на новый срок без конкурса

Слушания по иску владельца "АэроСвита" против Украины на $695 млн перенесены на май

Харьковский ученый, передававший российским спецслужбам военные секреты, получил 12 лет тюрьмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА