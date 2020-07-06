В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой

В ОБСЕ шокированы убийством чеченского блогера Мамихана Умарова вблизи Вены, который был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и призвали тщательно расследовать это преступление, сообщил представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Шокирован убийством блогера Мамихана Умарова 4 июля возле Вены, Австрия. Умаров был известен своим блог-каналом "Anzor Чарто Бек Мартин", - написал Дезир в своем микроблоге Твиттер.

Также он призвал к быстрому и тщательному расследованию этого "ужасного преступного деяния".