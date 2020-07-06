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22:18 06.07.2020

В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой

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В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля в деле Амины Окуевой

В ОБСЕ шокированы убийством чеченского блогера Мамихана Умарова вблизи Вены, который был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и призвали тщательно расследовать это преступление, сообщил представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Шокирован убийством блогера Мамихана Умарова 4 июля возле Вены, Австрия. Умаров был известен своим блог-каналом "Anzor Чарто Бек Мартин", - написал Дезир в своем микроблоге Твиттер.

Также он призвал к быстрому и тщательному расследованию этого "ужасного преступного деяния".

Теги: #окуева #реакция #обсе #украина #свидетель #убийство
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