В Одесской области задержали организатора нелегальной миграции, которого разыскивал Интерпол

Военнослужащие Одесского пограничного отряда задержали мужчину, разыскиваемого молдавскими правоохранительными органами за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В пункт пропуска "Черноморский морской порт" прибыл гражданин Турции, который намеревался отправиться в Турцию на теплоходе "Kaunas". Однако, при прохождении мероприятий пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали срабатывания базы данных Интерпола. Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова", - сказано в сообщении.

Как отмечается, правонарушителя немедленно задержали и передали представителям Национальной полиции. Также об этом факте проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве.