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02:05 07.06.2020

В Одесской области задержали организатора нелегальной миграции, которого разыскивал Интерпол

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В Одесской области задержали организатора нелегальной миграции, которого разыскивал Интерпол

Военнослужащие Одесского пограничного отряда задержали мужчину, разыскиваемого молдавскими правоохранительными органами за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В пункт пропуска "Черноморский морской порт" прибыл гражданин Турции, который намеревался отправиться в Турцию на теплоходе "Kaunas". Однако, при прохождении мероприятий пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали срабатывания базы данных Интерпола. Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова", - сказано в сообщении.

Как отмечается, правонарушителя немедленно задержали и передали представителям Национальной полиции. Также об этом факте проинформировали Укрбюро Интерпола в  Киеве.

Теги: #миграция #организатор #украина #одесская_область
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