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03:54 04.12.2020

На Киевщине задержан организатор международного канала торговли людьми

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На Киевщине задержан организатор международного канала торговли людьми

Полицейские Киевской области задержали мужчину, который организовал международный канал торговли людьми, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Злоумышленник вербовал женщин, оказавшихся в трудном материальном положении, и переправлял их через государственную границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации в порно-индустрии", – сказано в сообщении на сайте полиции области в четверг вечером.

Правоохранителями установлено, что канал поставки женщин организовал 26-летний житель Луганщины. В сети интернет он размещал объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Однако после пересечения государственной границы женщины по заказу одного из известных европейских режиссеров попадали в порно-бизнес, а возвращение на родину было невозможно из-за долговой кабалы, в которую попадали девушки.

Во время проведения санкционированного обыска по месту его жительства работники полиции обнаружили вещественные доказательства – ноутбук и мобильный телефон, подтверждающие его противоправную деятельность.

"Работники полиции задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания", – уточнили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.149 (Торговля людьми) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, суд изберет для него меру пресечения.

 

Источник: https://kv.npu.gov.ua/news/Informacziya/policzejski-kijivshhini-zatrimali-cholovika-yakij-organizuvav-mizhnarodnij-kanal-torgivli-lyudmi/?fbclid=IwAR2KEiYbRMBSdhzuqCiM_O29wLIH9vDV-a6FTrEoPWDtda_Ow4QOwXYaWzc

Теги: #киевская_область #торговля_людьми #организатор
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