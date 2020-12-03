В Киевской области на месте гибели Амины Окуевой открыли мемориал

В пгт Глеваха в Фастовском районе Киевской области в четверг, 3 декабря, открыли мемориальный знак на месте гибели служившей в рядах батальона полиции "Киев-2" участницы АТО Амины Окуевой, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Ирина Каминская, мама Амины Окуевой рассказала, что мемориал сделан в виде скалы, он отлит из бетона, чтобы защитить от вандалов, и установлен на месте, откуда злоумышленники стреляли в Амину", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Памятник установили с помощью Глевахской объединенной территориальной громады.

В свою очередь замминистра внутренних дел Антон Геращенко Антон Геращенко отметил, что в самые тяжелые для Украины время Амина Окуева стала на защиту Украины, и напомнил, что в этом году были задержаны злоумышленники, которые подозреваются в ее убийстве.

"Основной подозреваемый Игорь Редькин сейчас находится под следствием, а дело готово к передаче в суд. Завтра суд продолжит ему меру пресечения. У нас есть данные о возможной провокации, что подозреваемому станет плохо, чтобы вывезти его из суда. Однако, мы готовы к таким провокациям", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, вечером 30 октября 2017 года в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

Организатора убийства правоохранители задержали 12 января 2019 года. Ещё часть участников группы, причастной к преступлению, была разоблачена раньше.

В то же время подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в июне 2017 года передали в ОРДЛО в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года. По информации СМИ, эту информацию на пресс конференции подтвердил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.