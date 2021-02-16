Сотрудника полиции в Каменце-Подольском разоблачили на "сливе" информации с ограниченным доступом

Сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции Украины и территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Хмельницком задержали одного из сотрудников Каменец-Подольского районного управления полиции, который за денежное вознаграждение осуществлял сбыт информации с ограниченным доступом.

"Оперативники Хмельницкого управления Департамента внутренней безопасности установили, что один из сотрудников полиции Каменца-Подольского причастен к противоправным действиям. 28-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции, имея доступ к автоматизированным системам МВД Украины, занимался несанкционированным скачиванием, копированием и сбытом служебных сведений за соответствующую оплату заказчиков. Задокументировано проведение оперативных закупок информации с ограниченным доступом, в результате которых полицейский получил на банковскую карточку 6 тыс 500 гривень", - сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции.

По установленным фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) и ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Следователи ГБР готовят объявления о подозрении фигуранту.