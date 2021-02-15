Зеленский встретился с премьер-министром ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с вице-президентом, премьер-министром страны и правителем эмирата Дубай шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, в ходе встречи политики обозначили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и ОАЭ, а также обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах.

Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции и влияния карантинных мероприятий на экономики стран.

"Глава Украинского государства подчеркнул, что повышенное внимание руководства Украины и ОАЭ к приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества свидетельствует о существовании политической воли и в дальнейшем развивать и углублять конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах украинского и эмиратского народов", – отмечается в сообщении.

Со ссылкой на слова Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума отмечено, что ОАЭ рассматривают Украину как надежного партнера, отношения с которым развиваются на принципах доверия и взаимоуважения.