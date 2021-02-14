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18:26 14.02.2021

Зеленский посетил в Абу-Даби Большую мечеть и Мемориал Wahat Al Karama

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Зеленский посетил в Абу-Даби Большую мечеть и Мемориал Wahat Al Karama

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в ОАЭ посетил несколько символических мест, которые имеют важное значение для этой страны.

Как сообщается на сайте главы государства, вместе с женой Еленой он побывал в Большой мечети шейха Заида. Президентская чета почтила память первого президента и основателя ОАЭ шейха Заида Аль Нахайяна в месте его захоронения рядом с мечетью.

Затем глава Украинского государства прибыл к Мемориалу гражданам ОАЭ, погибшим при исполнении служебных обязанностей (Wahat Al Karama). Там он принял участие в церемонии возложения венка и почтил память погибших минутой молчания.

Кроме того, президент с супругой посетили музей Лувр Абу-Даби и ознакомились с его экспозицией.

Теги: #оаэ #зеленский #места_памяти
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