Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca могут быть поданы в понедельник – Степанов

Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которые произведены на мощностях Serum Institute (Индия) могут быть поданы в понедельник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодня на регистрацию в Украине подались только "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай). Мы также ожидаем пакет документов, он обрабатывается нашими специалистами с Serum Institute по вакцине AstraZeneca. Думаю, в понедельник будут поданы соответствующие документы и вакцина будет зарегистрирована", - сказал он в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Степанов отметил, что "сейчас проходит технический процесс непосредственно отгрузки этой вакцины, мы имеем разрешение Индии относительно экспорт этой вакцины, получили все разрешения".

"Отгрузку мы ожидаем в понедельник, вторник, среду. Как только она прилетает, сразу поедет на вакцинацию", - сказал он.

Степанов отметил, что готов вакцинироваться любой вакциной, которая будет зарегистрирована в стране.

Как сообщалось Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.

Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.