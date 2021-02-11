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15:35 11.02.2021

Креминь против инициативы депутатов по отмене штрафов за нарушение языкового законодательства

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Креминь против инициативы депутатов по отмене штрафов за нарушение языкового законодательства

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает категорически против инициатив отдельных депутатов Верховной Рады, которые инициируют отмену штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает его пресс-служба.

"Я выступаю категорически против инициатив отдельных парламентариев, которые любыми путями хотят сделать из штрафов какую-то такую большую беду, которая надвигается на Украину. Более того, появляются истории о так называемых "языковых инспекторах", которых на самом деле не существует, и другие "страшилки". Государство согласно Конституции гарантирует развитие и функционирование государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, должна иметь действенные инструменты наказания злостных нарушителей прав граждан", - сказал Креминь.

В сообщении пресс-службы языкового омбудсмена отмечается, что, согласно уже вступившего в действие ст.57 "языкового закона" штраф может быть наложен уполномоченным только в том случае, если на требование устранить нарушение получен отказ и такое нарушение фиксируется повторно в течение года.

"По состоянию на сегодня мною, как уполномоченным, не наложен ни один штраф, как и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя, который бы упорно и системно нарушал права граждан Украины. Все присланные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в том числе по результатам проведенных мер государственного контроля, были выполнены", - отметил Креминь.

Теги: #креминь #язык #штрафы
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