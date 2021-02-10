События

12:51 10.02.2021

В Раде предлагают запретить установку иностранных флагов на фасадах админзданий

2 мин читать
В Раде предлагают запретить установку иностранных флагов на фасадах админзданий

Группа народных депутатов предлагает запретить устанавливать флаги иностранных государств на фасадах и в помещениях административных зданий, где работают советы и их исполнительные органы.

Соответствующий законопроект №5049 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" относительно использования государственных символов Украины и символов иностранных государств органами местного самоуправления" группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде 8 февраля, сообщает сайт парламента.

Законопроект предлагает внести изменения в закон о местном самоуправлении, которые уточняют, что на фасадах и в помещениях административных зданий, где работают советы и их исполнительные органы, а также на фасадах предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в коммунальной собственности органов местного самоуправления, устанавливается государственный флаг Украины.

Согласно предложенным изменениям, установление флагов иностранных государств на фасадах и в помещениях админзданий, где работают советы и их исполнительные органы, запрещается, кроме случаев, когда там находятся официальные делегации, группы или должностные лица иностранных государств.

Изменения также запрещают установление флагов иностранных государств на фасадах предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в коммунальной собственности органов местного самоуправления.

Народные депутаты также предлагают, чтобы первая и все последующие сессии сельского, поселкового, городского, районного в городе, районного и областного совета начинались внесением государственного флага Украины, которое сопровождается исполнением государственного гимна.

Согласно предложенным новеллам, каждое пленарное заседание сессии сельского, поселкового, городского, районного в городе, районного и областного совета начинается и завершается исполнением государственного гимна Украины.

Изменения также предусматривает, что исполнение иностранных государственных гимнов во время проведения заседаний местных советов запрещается, кроме случаев, когда в таких заседаниях принимают участие официальные делегации, группы или должностные лица иностранных государств.

Теги: #флаги #инициатива
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 05.02.2021
В Раде предлагают запретить работать в парламенте журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK

В Раде предлагают запретить работать в парламенте журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK

10:21 03.02.2021
ОПЗЖ инициирует импичмент президента Зеленского - Рабинович

ОПЗЖ инициирует импичмент президента Зеленского - Рабинович

18:35 22.01.2021
Для деоккупированных территорий необходимо принимать новый закон о люстрации на основе и по стандартам ООН

Для деоккупированных территорий необходимо принимать новый закон о люстрации на основе и по стандартам ООН

15:22 22.01.2021
Народные депутаты предлагают приравнять статус военных капелланов к военнослужащим

Народные депутаты предлагают приравнять статус военных капелланов к военнослужащим

14:15 22.01.2021
Британские чиновники предлагают платить гражданам за соблюдение самоизоляции

Британские чиновники предлагают платить гражданам за соблюдение самоизоляции

13:27 22.01.2021
Зеленский инициирует реформу деятельности домов престарелых в Украине

Зеленский инициирует реформу деятельности домов престарелых в Украине

11:33 22.01.2021
Офис Нацинвестсовета при президенте предлагает создать Госфонд фондов и Нацинвестфонд с долями крупных госпредприятий для ІPO

Офис Нацинвестсовета при президенте предлагает создать Госфонд фондов и Нацинвестфонд с долями крупных госпредприятий для ІPO

15:42 21.01.2021
В парламенте Нидерландов критикуют планы правительства ввести комендантский час из-за COVID-19

В парламенте Нидерландов критикуют планы правительства ввести комендантский час из-за COVID-19

11:06 19.01.2021
Раде предлагают отменить перенос рабочих дней, связанный с праздниками

Раде предлагают отменить перенос рабочих дней, связанный с праздниками

14:03 06.01.2021
Мининфраструктуры предлагает упростить иностранным судам заходы в речные порты Украины

Мининфраструктуры предлагает упростить иностранным судам заходы в речные порты Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме"

"Атлантида" режиссера Васяновича не попала в короткий список "Оскара"

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" - Сытник

НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

Китай и Индия начали разведение войск у границы

Резников: уровень летальности от Covid-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире

На новогодние праздники украинцы чаще всего путешествовали в Египет и Турцию – "Киевстар"

LC Waikiki готовит к открытию в мае флагманский магазин на Крещатике

Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 14 марта

Сложные погодные условия и постепенное понижение температуры ожидаются в Украине

Германия бьет температурные и "снежные" рекорды

Работа Харьковского апелляционного суда приостановлена из-за сообщения о минировании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА