В Раде предлагают запретить установку иностранных флагов на фасадах админзданий

Группа народных депутатов предлагает запретить устанавливать флаги иностранных государств на фасадах и в помещениях административных зданий, где работают советы и их исполнительные органы.

Соответствующий законопроект №5049 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" относительно использования государственных символов Украины и символов иностранных государств органами местного самоуправления" группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде 8 февраля, сообщает сайт парламента.

Законопроект предлагает внести изменения в закон о местном самоуправлении, которые уточняют, что на фасадах и в помещениях административных зданий, где работают советы и их исполнительные органы, а также на фасадах предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в коммунальной собственности органов местного самоуправления, устанавливается государственный флаг Украины.

Согласно предложенным изменениям, установление флагов иностранных государств на фасадах и в помещениях админзданий, где работают советы и их исполнительные органы, запрещается, кроме случаев, когда там находятся официальные делегации, группы или должностные лица иностранных государств.

Изменения также запрещают установление флагов иностранных государств на фасадах предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в коммунальной собственности органов местного самоуправления.

Народные депутаты также предлагают, чтобы первая и все последующие сессии сельского, поселкового, городского, районного в городе, районного и областного совета начинались внесением государственного флага Украины, которое сопровождается исполнением государственного гимна.

Согласно предложенным новеллам, каждое пленарное заседание сессии сельского, поселкового, городского, районного в городе, районного и областного совета начинается и завершается исполнением государственного гимна Украины.

Изменения также предусматривает, что исполнение иностранных государственных гимнов во время проведения заседаний местных советов запрещается, кроме случаев, когда в таких заседаниях принимают участие официальные делегации, группы или должностные лица иностранных государств.