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10:14 09.02.2021

В Харькове задержан адвокат за попытку подкупа следователя ГБР

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В Харькове задержан адвокат за попытку подкупа следователя ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве задержали в Харькове адвоката во время передачи взятки следователю ГБР.

"По информации сотрудников Управления обеспечения личной безопасности, юрист за 2000 долларов пытался решить вопрос о закрытии уголовного производства в отношении своего клиента, которое расследуют следователи ТУ ГБР в Полтаве по факту смертельного ДТП, о возврате ранее изъятого автомобиля и фальсификации соответствующих экспертных исследований", - сообщается на официальном сайте ГБР.

О том, что адвокат предлагает ему взятку, следователь сообщил руководству территориального управления, после чего действовал под контролем правоохранителей.

Адвокат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК (предложение неправомерной выгоды служебному лицу), и избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Харьковская и Полтавская областные прокуратуры. Оперативное сопровождение - Управление обеспечения личной безопасности ГБР.

 

Теги: #взятка #адвокат #гбр
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