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12:24 06.02.2021

Более 2 млн грн убытков при растаможке автомобилей - восьми инспекторам на Закарпатье сообщили о подозрении

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Более 2 млн грн убытков при растаможке автомобилей - восьми инспекторам на Закарпатье сообщили о подозрении

Восьми инспекторам таможни на Закарпатье сообщили о подозрении в махинациях при растаможивании автомобилей, сообщает МВД Украины.

"Организовал противоправную деятельность 31-летний владелец двух частных предприятий. Среди его сообщников - директор одной из фирм и восемь сотрудников таможенного поста «Хуст»", - говорится в сообщении МВД.

По данным следствия, директор фирмы изготавливал дубликаты товарно-транспортных накладных и техпаспортов транспортных средств, вносил ложные сведения в документы при таможенном оформлении. Это позволяло уменьшать размер таможенных платежей. В свою очередь сотрудники таможенного поста "Хуст" "игнорировали фальсифицированные документы и оформляли импорт легковых и грузовых (автомобилей), минимизируя обязательные платежи".

В результате такого "сотрудничества" злоумышленники причинили государству более 2 млн грн убытков - сумму подтверждают проведенные экспертизы.

 

Теги: #махинации #автомобили #растаможка
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