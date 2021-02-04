Байден призвал военных в Мьянме уступить власть

Президент США Джо Байден во время выступления в госдепартаменте в четверг призвал военных в Мьянме отдать власть, которую они захватили 1 февраля.

"Бирманские военные должны уступить власть, которую они захватили, отпустить активистов и должностных лиц, которых они задержали, снять телекоммуникационные ограничения и воздержаться от насилия", - сказал Байден.

Он добавил, что США будут работать с союзниками, чтобы восстановить демократию и верховенство закона.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти рассматривают разные варианты санкций против Мьянмы, в том числе и точечные меры против частных лиц и компаний, контролируемых военными.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.