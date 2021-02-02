События

16:05 02.02.2021

DCH Ярославского купила интернет-магазин LeBoutique

1 мин читать
DCH Ярославского купила интернет-магазин LeBoutique

Группа DCH Александра Ярославского приобрела 100% корпоративных прав интернет-магазина одежды LeBoutique, сообщается на сайте DCH.

"Инвестиция в LeBoutique является логическим продолжением стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов продаж в дополнение к существующим офлайновым торговым площадкам (...) Кроме того, ожидается положительная синергия онлайн-маркетплейса с банком "Кредит Днепр" в части обработки платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовым советником со стороны продавцов выступила инвестиционно-банковская компания Soul Partners.

Интернет-магазин LeBoutique был основан в 2010 году предпринимателями Андреем Дрогобыцким и Романом Онищенко. LeBoutique работает по модели Flash sales, в 2017 году запустил площадку Marketplace.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп").

В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр", а также о готовности участвовать в приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) и "Харьковоблэнерго", а в августе 2020 года – о договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited, совместно развивать украинское авиастроение и, в частности, запорожское ПАО "Мотор Cич".

Теги: #leboutique #dch
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:25 22.01.2021
DCH Ярославского объявила конкурс по отбору директоров "Мотор Сич"

DCH Ярославского объявила конкурс по отбору директоров "Мотор Сич"

11:41 18.01.2021
СБУ пригласило бизнесмена Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу "Мотор Сичи"

СБУ пригласило бизнесмена Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу "Мотор Сичи"

13:19 07.12.2020
Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

13:29 03.12.2020
ДМЗ Ярославского по предложению Днепропетровской ОГА проведет слушания по выдаче разрешения на вредные выбросы в атмосферу

ДМЗ Ярославского по предложению Днепропетровской ОГА проведет слушания по выдаче разрешения на вредные выбросы в атмосферу

18:32 23.11.2020
Skyrizon и DCH в 4-й раз обратятся в АМКУ за разрешением на покупку "Мотор-Сичи"

Skyrizon и DCH в 4-й раз обратятся в АМКУ за разрешением на покупку "Мотор-Сичи"

13:24 22.10.2020
Ярославский инвестирует EUR5,5 млн в создание производства трамваев на базе "Экополиса ХТЗ"

Ярославский инвестирует EUR5,5 млн в создание производства трамваев на базе "Экополиса ХТЗ"

16:48 15.09.2020
DCH Steel Ярославского не имеет акций КЖРК и не участвует в операционном управлении предприятием

DCH Steel Ярославского не имеет акций КЖРК и не участвует в операционном управлении предприятием

14:17 14.08.2020
Министерство пока не получало от Ярославского официальное предложение по ХГАПП - Уруский

Министерство пока не получало от Ярославского официальное предложение по ХГАПП - Уруский

12:20 14.08.2020
Ярославский заявил о готовности привлечь $1 млрд для возрождения Харьковского авиазавода

Ярославский заявил о готовности привлечь $1 млрд для возрождения Харьковского авиазавода

17:11 07.08.2020
Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Снайпер ВС РФ тяжело ранил украинского военного в районе Торецка, боец скончался в больнице – Украинская делегация в ТКГ

Причиной пожара в "Эпицентре" в Первомайске стал поджог, есть двое пострадавших - источник

Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

Госсекретарь США заявил о готовности предоставления летального оружия Украине – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Сервис "Штрафы UA" запустил возможность для предпринимателей контролировать оплату ПДД штрафов по всем транспортным средствам компании

Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

Снайпер ВС РФ тяжело ранил украинского военного в районе Торецка, боец скончался в больнице – Украинская делегация в ТКГ

В течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы

В Киеве планируют создать современные городские гастрономические туры

Кулеба и Боррель скоординировали позиции в преддверии визита высокого представителя ЕС в РФ

В Киеве на маршруты выйдут еще 15 недавно приобретенных современных троллейбусов - Кличко

Янукович ждет прокуроров в РФ для выяснения вопросов по существующим делам

Полиция сообщила о задержании поджигателя "Эпицентра" в Первомайске

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске локализован на площади 4 тыс. кв.м - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА