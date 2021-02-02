DCH Ярославского купила интернет-магазин LeBoutique

Группа DCH Александра Ярославского приобрела 100% корпоративных прав интернет-магазина одежды LeBoutique, сообщается на сайте DCH.

"Инвестиция в LeBoutique является логическим продолжением стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов продаж в дополнение к существующим офлайновым торговым площадкам (...) Кроме того, ожидается положительная синергия онлайн-маркетплейса с банком "Кредит Днепр" в части обработки платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовым советником со стороны продавцов выступила инвестиционно-банковская компания Soul Partners.

Интернет-магазин LeBoutique был основан в 2010 году предпринимателями Андреем Дрогобыцким и Романом Онищенко. LeBoutique работает по модели Flash sales, в 2017 году запустил площадку Marketplace.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп").

В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр", а также о готовности участвовать в приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) и "Харьковоблэнерго", а в августе 2020 года – о договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited, совместно развивать украинское авиастроение и, в частности, запорожское ПАО "Мотор Cич".