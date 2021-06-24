На базе "Экополиса ХТЗ" открылась лаборатория по производству тест-систем на коронавирус

В четверг, 24 июня, в Харькове на территории бизнес-парка "Экополис ХТЗ" открылась лаборатория по производству диагностических тест-систем.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, в церемонии открытия приняли участие секретарь городского совета Игорь Терехов, президент группы DCH, в которую входит "Экополис ХТЗ", Александр Ярославский и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Я уверен, что эти тест-системы будут востребованы во всем мире. И очень здорово, что здесь будет работать в том числе молодежь, наши студенты, которые смогут проходить здесь практику, осваивая новые технологии. Мы хотим добиться того, чтобы самые лучшие специалисты оставались у нас в стране", - цитирует Терехова пресс-служба.

Как сообщил Александр Ярославский, в лабораторию было вложено 2 млн долл. Она будет заниматься разработкой и производством молекулярно-биологических диагностических тест-систем, в частности, ПЦР-тестов на выявление COVID-19, в том числе нового штамма "Дельта", ПЦР-тестов на грипп, а в перспективе - на онкологические заболевания.

Следующим этапом в становлении "Экополиса ХТЗ", по словам Ярославского, станет презентация трамвая харьковского производства, которая запланирована на осень.

Как сообщалось, бизнес-парк "Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Он создается на базе Харьковского тракторного завода, а сам ХТЗ станет якорным резидентом индустриального кластера. Ожидается, что плановый объем инвестиций в размере $1 млрд позволит создать к 2033 г. порядка 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей и разместить здесь более 10 тыс. современных рабочих мест. В состав бизнес-парка войдут индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер (включая распределительный центр e-commerce), агротехнологический кластер и образовательный центр.