ДМЗ Ярославского направит 260 млн грн на модернизацию производства с экологическим уклоном

ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, принял программу модернизации производства стоимостью 260 млн грн.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, реализация проектов будет способствовать улучшению экологической ситуации в г.Днепр.

При этом уточняется, что часть мероприятий, например, керамическую наплавку коксовых батарей, предприятие уже начало проводить. Технология зарекомендовала себя позитивно на многих европейских предприятиях, теперь ее внедряют и на ДМЗ.

В числе проектов также – внедрение гидроинжекции взамен пароинжекции при загрузке коксовых батарей. На данный момент выбран исполнитель, с которым заключается договор. На металлургической площадке идет работа над проектом системы пылеподавления рудного двора доменной печи №2. При этом напоминается, что система пылеподавления на литейном дворе ДП-2 работает несколько лет.

Согласно пресс-релизу, инициативы предприятия станут дополнением к тем обязательствам ДМЗ, которые ранее были прописаны в городской и областной экологических программах.

Помимо этого планируется расширить систему мониторинга окружающей среды. С 2019 года на границах санитарно-защитной зоны ДМЗ работают три поста мониторинга, данные с которых передаются каждые 20 минут и доступны для всех желающих на сайте завода. По договоренности с городскими властями будут установлены еще пять постов, два из них - в ближайшее время. Контролировать их работу и обнародовать показания датчиков будет городское коммунальное предприятие.

Как сообщалось, в 2016-2020 гг. завод инвестировал в природоохранные мероприятия более 350 млн грн, что позволило снизить выбросы в атмосферу с 8332 тонн до 2506 тонн (на 70%).

ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. В 2020 году завод сократил выпуск стали на 66% по сравнению с 2019 годом – до 175 тыс. тонн, чугуна - на 67,3%, до 160 тыс. тонн, проката на 68,4%, до 140 тыс. тонн.

Группа DCH 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода.