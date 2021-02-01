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18:55 01.02.2021

Неизвестный с ножом ранил несколько человек в метро в Брюсселе

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Неизвестный с ножом ранил несколько человек в метро в Брюсселе

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в коммуне Моленбек-Сен-Жан в Брюссельском столичном округе, сообщают бельгийские СМИ.

По их данным, он ранил насколько человек.

Нападение произошло на станции метро Западный вокзал около 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

По информации бельгийских СМИ, полиция "нейтрализовала" нападавшего.

В свою очередь радиостанция РТБФ сообщает со ссылкой на стражей порядка, что нападавший задержан.

В полиции также отметили, что речь не идет о террористической атаке.

Следователи работают на месте происшествия.

Теги: #нападение #брюссель
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