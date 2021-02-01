ЕС создает структуру взаимодействия с фармацевтическими компаниями в чрезвычайных ситуациях

На фоне сбоев в поставках вакцин от COVID-19 Евросоюзом принято решение о создании структуры взаимодействия с фармацевтическими компаниями в чрезвычайных ситуациях.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела в воскресенье видеоконференцию с руководителями компаний, с которыми Брюссель подписал соглашения о предварительных закупках вакцин. Это BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac и Sanofi.

"Пандемия показала, что производственные мощности являются ограничивающим фактором", - подчеркивается в коммюнике об этом событии.

"Целью видеоконференции было начало работы над европейской системой готовности к биологической защите, - сообщается в коммюнике. - Комиссия создаст Управление готовности и чрезвычайного реагирования в области здравоохранения ЕС (EU Health Emergency Preparedness and Response Authority - HERA), чтобы обеспечить структурированный подход на случаи пандемии. HERA поможет предвидеть угрозы и определять ответные меры".

Уже запускается пилотный проект "Европейская готовность к биологической защите". Его цель - финансировать разработку вакцин и увеличить их производство в краткосрочной и среднесрочной перспективе, нацелить внимание на новые штаммы вируса COVID-19.

Появление новых штаммов вызывает озабоченность и заставляет задуматься о неминуемой угрозе снижения эффективности недавно сертифицированных вакцин. Это было одной из тем встречи.

Также были изучены требования к ускоренной разработке, масштабному производству и оперативной сертификации регулирующими органами ЕС вакцин против разных штаммов COVID-19.

В течение следующих недель ЕК проведет дальнейшие обсуждения с представителями фармацевтической промышленности и смежных отраслей.