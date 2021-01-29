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20:00 29.01.2021

Зеленский подписал закон о возможности ускоренной регистрации вакцин от COVID-19

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Зеленский подписал закон о возможности ускоренной регистрации вакцин от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения" № 1159-IX, который Верховная Рада приняла 29 января.

"Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств", - сообщила пресс-служба главы государства.

Решение об ускоренной государственной регистрации принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований; если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза, или вакцина или иной медицинский иммунобиологический препарат переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения.

"Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработан в государстве-агрессоре", - подчеркнуто в сообщении.

Кроме того, известная и потенциальная польза лекарственных средств должна преобладать над известными рисками.

Регистрационное удостоверение вакцины или медпрепаратов, прошедших процедуру государственной регистрации под обязательство для экстренного медицинского применения, выдается сроком на один год с возможностью продления еще на год.

Теги: #вакцина #закон #регистрация
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