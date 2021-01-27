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18:31 27.01.2021

Евросоюз призвал AstraZeneca к выполнению своих обязательств

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Член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис призвала AstraZeneca к ответственности в вопросе поставки вакцин, заявив, что ЕК делает максимум для поиска решения в связи с признанием фармкомпанией своей неспособности поставить Евросоюзу в срок предусмотренное контрактом количество доз вакцины.

"Совершенно ясно, что 27 государств-членов союза едины в том, что AstraZeneca должна выполнить свои обязательства. Сейчас пандемия, и каждый день умирают люди. Это не вопрос цифр или статистики, речь о людях, у которых семьи, друзья, коллеги. Этим затронуты все. То есть фармацевтические компании, разрабатывающие вакцины, несут моральную, социальную и контрактную обязанности, которые они должны выполнять", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Она отметила, что в понедельник прошло очередное совещание с AstraZeneca, но убедительных объяснений ситуации в Брюсселе так и не получили.

"Заявлять, что они не должны соблюдать свои обязательства, потому что нашли более выгодное для себя решение, недопустимо. Мы подписали соглашение о закупках продукта, который в то время еще не существовал и который сегодня еще не разрешен", - подчеркнула Кириакидис.

Она объяснила, что ЕК подписала этот контракт, чтобы быть уверенной, что фармацевтическая компания и ее производственная база позволят поставить определенное количество доз сразу после получения разрешения на вакцину.

"Мы заключили соглашение с предварительной оплатой. В подписанном контракте не было ограничивающих положений, как не было и указания на иерархию заводов по производству. Будем ясны: есть два завода в Соединенном Королевстве и два завода на территории Евросоюза. Мы хотим защитить инвестиции, соглашение и наших граждан", - заявила она.

Кириакидис сказала, что Еврокомиссия требует, чтобы компания решила все проблемы в духе настоящего сотрудничества и ответственности, которые являются сутью взаимодействия ЕК с производителями вакцин начиная с весны 2020 года.

Она сообщила, что в среду в 18:30 (20:30 мск) вновь соберется на совещание специальная рабочая группа, и призвала AstraZeneca "восстановить доверие", предоставить полную информацию о ситуации и выполнить все свои обязательства.

Теги: #astrazeneca
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