Правительство Израиля передаст Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Правительство Израиля передаст Украине 500 тыс. доз вакцины (производства компании AstraZeneca) от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках механизмов инициативы COVAX, сообщает посольство Израиля в Украине.

"Правительство государства Израиль, учитывая вызовы пандемии COVID-19, возникший перед всем миром, и особые крепкие отношения между государствами и народами Израиля и Украины, принял решение передать Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении посольства, распространенном в четверг.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский приурочил этот жест к 30-летию установления дипотношений между странами. "Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной", - сказал он.