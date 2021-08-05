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18:11 05.08.2021

Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

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Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Украина 4 августа получила 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от правительства Литвы, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, Литва планирует предоставить Украине еще 77 тыс. доз этой вакцины.

Эту партию вакцин будут использовать для повторной вакцинации, а также передадут в пункты вакцинации.

В Минздраве отмечают, что в Украине продолжается пятый этап кампании по вакцинации против COVID-19, в ходе которого прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

По состоянию на 5 августа 2021 Украина уже получила почти 12 млн доз этих вакцин.

Теги: #вакцина #украина #литва #astrazeneca
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