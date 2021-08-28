Медицина

15:36 28.08.2021

Вторую дозу вакцины AstraZeneca по желанию можно ввести уже через 4 недели после первой – Ляшко

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Вторую дозу вакцины AstraZeneca по желанию можно ввести уже через 4 недели после первой – Ляшко

Вторую дозу вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca по желанию вакцинируемого можно ввести уже через четыре недели после первой, тогда как практикой установлено введение второй дозы через 12 недель, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Инструкция к вакцине AstraZeneca разрешает вакцинироваться второй дозой в период от четырех до 12 недель. Поэтому если у человека есть желание и он понимает, что вторая доза на четвертой неделе сформирует иммунитет, то можно вакцинироваться в более короткий срок", - сказал он журналистам в субботу.

В то же время Ляшко отметил, что больший иммунитет будет сформирован, если между двумя дозами максимально возможный срок.

Как сообщалось со ссылкой на главу Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федора Лапия, НТГЭИ не будет рекомендовать Минздраву сокращать интервал между введением первых двух ковидной вакцины AstraZeneca.

Такая рекомендация основана, в первую очередь, на отсутствии данных, что сокращение интервала повысит эффективность вакцины, что становится особо актуальной в условиях распространения штамма "дельта".

Теги: #вакцина #сроки #astrazeneca
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