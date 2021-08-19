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11:01 19.08.2021

Украина получила 796,4 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы

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Украина получила 796,4 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы

Украина 16 августа получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 18 августа – 650,4 тыс. доз этой же вакцины от Польши и 46 тыс. доз от Литвы в качестве гуманитарной помощи, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, часть вакцины из этих поставок пойдет на прививку тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.

AstraZeneca - векторная вакцина против COVID-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Она одобрена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам.

Теги: #вакцина #astrazeneca
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