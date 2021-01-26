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16:23 26.01.2021

Суд обязал Минобразования обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины

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Суд обязал Минобразования обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины

Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах в части достоверного изложения событий 2013-2014 годов, в частности Революции Достоинства.

Ранее бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обратился в суд с требованием признать незаконным и противоправным бездействие Минобразования, которое заключается в невыполнении проверки учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах, а также обязать министерство обеспечить пересмотр данных учебников на основании его обращения.

В материалах дела говорится, что истец, среди прочего, приводит в пример информацию из учебника, которая якобы не соответствует действительности, а именно, что «... 22 января 2014, в День соборности Украины, снайперы «Беркута» застрелили на улице Грушевского пять активистов Евромайдана».

«В то же время, в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют судебные решения, вступившие в законную силу в отношении работников специального подразделения милиции общественной безопасности «Беркут» «снайперов беркута» в «делах Майдана», которыми сотрудник или сотрудники «Беркута» признаны виновными в убийстве 22 января 2014 активистов Евромайдан», - говорится в материалах дела.

Таким образом, исследовав имеющиеся материлы дела и соответствующие им требования законодательства, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных истцом требований и удовлетворил иск о признании противоправной бездеятельности Минобразования.

Кроме того, суд обязать Минобразования обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах, на основании обращения истца.\

Теги: #майдан #суд #учебники
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