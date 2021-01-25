События

19:43 25.01.2021

Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

1 мин читать
Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с послом ЕС, главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом завершение реформы прокуратуры и старт конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"С сегодняшнего дня начался прием документов от кандидатов, который продлится до 15 февраля. Мы надеемся, что уже через несколько месяцев комиссия в результате прозрачного и открытого отбора сможет выбрать действительно достойного руководителя САП", - сказала Венедиктова.

Маасикас, в свою очередь, поддержал избрание руководителя САП на прозрачных основах и опираясь на высокие международные стандарты, а также отметил высокий уровень организации реформы прокуратуры, в частности, проведение аттестации прокуроров.

"Нам осталось только провести доаттестацию для тех, кто по уважительным причинам пропустил какие-то этапы, и мы вступаем на финишную прямую реформы - создание окружных прокуратур и утверждении положения об оценке деятельности, других важных правил", - добавила Венедиктова.

Венедиктова также подчеркнула, что отбор на должности в новые окружные прокуратуры начнется сразу после их формирования.

Теги: #ес #реформа #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:48 25.01.2021
В Брюсселе не согласны с изменениями в поставках вакцин от COVID-19 компанией AstraZeneca

В Брюсселе не согласны с изменениями в поставках вакцин от COVID-19 компанией AstraZeneca

18:35 25.01.2021
В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

18:22 25.01.2021
Совет ЕС призывает освободить Навального и задержанных на акциях 23 января

Совет ЕС призывает освободить Навального и задержанных на акциях 23 января

18:12 25.01.2021
ЕС будет полностью поддерживать судебные реформы в Украине - посол

ЕС будет полностью поддерживать судебные реформы в Украине - посол

17:24 25.01.2021
Послы стран G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

Послы стран G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

14:53 25.01.2021
Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

12:36 25.01.2021
Большинство граждан Грузии поддерживает курс на вступление страны в ЕС и НАТО - опрос

Большинство граждан Грузии поддерживает курс на вступление страны в ЕС и НАТО - опрос

02:03 25.01.2021
Байден вновь введет запрет на въезд в США для путешественников из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

Байден вновь введет запрет на въезд в США для путешественников из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

18:43 24.01.2021
Дипломаты ЕС 25 января обсудят меры давления на РФ в связи с отравлением Навального

Дипломаты ЕС 25 января обсудят меры давления на РФ в связи с отравлением Навального

18:16 23.01.2021
Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

Запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума и не обеспечивают энергетическую безопасность – главный диспетчер "Укрэнерго"

На заседании фракции "Слуга народа" ждут Зеленского и Витренко

ЕС будет полностью поддерживать судебные реформы в Украине - посол

ПОСЛЕДНЕЕ

В ДТП во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" погибли два человека, еще четверо травмированы

Кулеба обсудил с главой МИД Иордании вопросы торговли и продовольственной безопасности

Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

Запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума и не обеспечивают энергетическую безопасность – главный диспетчер "Укрэнерго"

На заседании фракции "Слуга народа" ждут Зеленского и Витренко

Украина и Израиль планируют установить прямые контакты миграционных и пограничных ведомств – Посольство

Управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" подозревают в нанесении ущерба на 17 млн грн

SpaceX планирует в ближайшие недели вывести на орбиту еще 180 спутников Starlink

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА