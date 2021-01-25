Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с послом ЕС, главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом завершение реформы прокуратуры и старт конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"С сегодняшнего дня начался прием документов от кандидатов, который продлится до 15 февраля. Мы надеемся, что уже через несколько месяцев комиссия в результате прозрачного и открытого отбора сможет выбрать действительно достойного руководителя САП", - сказала Венедиктова.

Маасикас, в свою очередь, поддержал избрание руководителя САП на прозрачных основах и опираясь на высокие международные стандарты, а также отметил высокий уровень организации реформы прокуратуры, в частности, проведение аттестации прокуроров.

"Нам осталось только провести доаттестацию для тех, кто по уважительным причинам пропустил какие-то этапы, и мы вступаем на финишную прямую реформы - создание окружных прокуратур и утверждении положения об оценке деятельности, других важных правил", - добавила Венедиктова.

Венедиктова также подчеркнула, что отбор на должности в новые окружные прокуратуры начнется сразу после их формирования.