SkyUp начинает набор новых экипажей

Авиакомпания SkyUp (Киев) запускает кампанию по набору новых экипажей.

Как сообщается на сайте авиакомпании, сейчас доступны вакансии: командиров воздушных судов, вторых пилотов и бортпроводников.

"Авиаиндустрия сейчас проходит через сложные испытания. Однако мы понимаем, что этот период не будет длиться вечно, а потому стремимся собрать в нашей команде лучших специалистов... Конечно, в современных условиях этот процесс будет длительным, но мы готовимся заранее: 2021 год мы начинаем с подбора талантов, чтобы быть готовыми к восстановлению полноценной работы авиакомпании в дальнейшем", - сообщид генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Набор персонала проводится в регионах, где планируется базирование SkyUp: Киеве, Харькове, Запорожье и Львове.

Компания обеспечивает своим сотрудника медицинское страхование, обучение в корпоративном университете и возможность посещать внешние тренинги, скидки на туры туроператора, проживание в отелях высокого уровня и трехразовое питание в командировках, сервисные билеты.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.