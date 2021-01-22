Власти сообщают о самоподжоге в центре Минска

Пострадавший на площади Независимости в центре Минска мужчина совершил самоподжог, облив себя неустановленной жидкостью, говорится в сообщении в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси в пятницу.

Пламя потушили прохожие и сотрудник правоохранительных органов. Пострадавший госпитализирован. "Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в СК.

Видео и фото инцидента около полудня начали распространять СМИ. В Минздраве проинформировали, что пострадавший находится без сознания.

"При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Медицинские работники скорой помощи, транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр", - говорится в сообщении в Телеграм-канале ведомства.