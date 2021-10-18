События

04:27 18.10.2021

На столичных Осокорках обнаружен мертвым 60-летний мужчина

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В Киеве  на дачном массиве Осокорки обнаружили тело 60-летнего мужчины, который скончался после падения с лестницы в собственном доме, сообщила пресс-службу столичной полиции.

"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что тело умершего обнаружила женщина и сразу сообщила в дежурную часть столичного главка полиции. По ее данным, в доме на ул. Садовой она обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятникивський, правоохранители опросили соседей и работницу, которая помогала мужчине по дому.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #киев #мужчина #украина #смерть
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