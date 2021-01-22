Зеленский по случаю Дня Соборности возложил цветы к памятнику Грушевскому

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти президента Украинской народной республики Михаила Грушевского в День Соборности 22 января.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский положил букет цветов к подножию памятника. Также у мемориала была установлена корзина цветов.

В церемонии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, в связи с годовщиной трагической гибели активистов Революции Достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского от президента возложили цветы к местам гибели Героев Украины на ул.Грушевского в Киеве. Также на Аллее Героев Небесной Сотни от имени главы государства была установлена корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Революции Достоинства, говорится в сообщении.

День соборности был учрежден в 1999 году указом второго президента Леонида Кучмы, учитывая политическое и историческое значения объединения УНР и ЗУНР в 1919 году для создания единого соборного украинского государства. В 2011-2013гг в Украине в этот день отмечался День соборности и свободы.

На Софийской площади Киева 22 января 1919 года был объявлен Акт злуки (воссоединения) УНР и ЗУНР, провозглашенных на населенных украинцами территориях прекративших к тому времени существование Российской и Австро-Венгерской империй соответственно. На его основании ЗУНР входила в УНР в качестве западной области УНР. Однако, вследствие сложной международной и внутренней ситуации, воссоединение украинских государств не было воплощено в жизнь, их административные органы продолжали действовать независимо. В Украине общественность впервые широко отметила день воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1990 года, когда люди образовали многокилометровые живые цепи между городами.