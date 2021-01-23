Зеленский наградил госнаградами и присвоил звания в День Соборности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами Украины и присвоил почетные звания по случаю Дня Соборности Украины.

Соответствующий указ №24 / 2021 обнародован на сайте президента Украины в пятницу вечером.

Зеленский наградил орденами и медалями 36 человек, почетные звания присвоил 135 украинцам.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого IV и V степеней награждены 3 человека, "За заслуги" I, II и III степеней -18, "За мужество" III степени – 2, орденом княгини Ольги II и III степеней – 7, орденом Данила Галицкого – 1, медалью "За спасенную жизнь" – 1, медалью "За труд и доблесть" – 4.