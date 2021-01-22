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09:35 22.01.2021

Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: мы станем творцами нового Акта воссоединения

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Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: мы станем творцами нового Акта воссоединения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности, призвал граждан к единству и высказал уверенность в возвращении временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

"Мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечом к плечу. Давайте беречь нашу Украину и наше единство. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, разделяющим нас. С Днем Соборности, большой и сильный народ!" - написал Зеленский в поздравлении на странице в Facebook в пятницу.

Он отметил, что Акт воссоединения УНР и ЗУНР 102 года назад вызывает не только радость от объединения украинцев в едином государстве и гордость за предков, воплотивших мечту о соборной Украине, но и сожаление, что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину.

"Это и боль. Ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины. И это уверенность. Что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта воссоединения. Для этого должны навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными - нужно быть едиными. Чтобы стать едиными - нужно быть сильными… Это - учить себя различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками. Уважать различия и интересы других в обществе - тех, кто на тебя не похож, но из кого вместе с тобой и состоит наш народ. И отказываться от личных амбиций, когда это необходимо для совместного результата", - написал глава Украинского государства.

Зеленский отметил, что Украина встречает День Соборности с чувством глубокой скорби и траура по согражданам, погибшим во время пожара в Харькове, и отметил, что украинцы должны ежедневно, "особенно сегодня", поддерживать друг друга.

Теги: #день_соборности #зеленский
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