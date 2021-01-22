Разумков: Акт соединения УНР и ЗУНР занимает особое место на страницах украинской истории

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Акт соединения УНР и ЗУНР сыграл важную роль в становлении украинского государства и занимает особое место на страницах украинской истории, сообщила пресс-служба аппарата Рады.

"Сегодня мы отмечаем важный праздник - День Соборности Украины. Это событие сыграло важную роль в украинском становлении государства и занимает особое место на страницах истории нашей страны", - приводится текст поздравления на сайте парламента.

Как отмечается, провозглашенный Акт был не только важным юридическим документом, а подтвердил желание украинцев объединиться и жить вместе в единой и самостоятельной стране после нелегкого пути к независимости и суверенности.

Разумков также считает, что сила украинцев в единстве и это поможет создать лучшее будущее.

"Много лет спустя, с момента провозглашения Акта Соединения перед нами снова стоит немало вызовов. Однако я уверен, благодаря совместным усилиям мы сможем их преодолеть. Наша сила - в единстве! И именно это поможет нам создать лучшее будущее для следующих поколений!", - подытожил спикер.