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13:50 22.01.2021

США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

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США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

В День соборности Украины США призывают РФ уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом, Донбассом и ее территориальными водами, заявил и.о. заместителя главы миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

"Украинцы продолжают демонстрировать единство: своими неутомимыми усилиями по созданию свободной и демократической Украины, своей храброй реакцией на российскую агрессию, своим твердым убеждением в необходимости осуществлять реформы, для того, чтобы Украина была богатой", - сказал Пеннингтон в видеообращении, опубликованном на странице посольства США в Украине в Facebook в пятницу.

"Мы присоединяемся к народу Украины, призывая Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом, Донбассом и ее территориальными водами. Мы с вами, народ Украины, в День соборности Украины и каждый день", - добавил он.

 

Теги: #сша #украина #день_соборности
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