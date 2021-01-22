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Ровенская АЭС с отступлением сильных морозов отключила 1-й блок на плановый ремонт

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Ровенская АЭС с отступлением сильных морозов отключила 1-й блок на плановый ремонт

Ровенская атомная электростанция (АЭС) в пятницу в 00:03 отключила первый блок от энергосистемы Украины для проведения среднего планового ремонта длительностью 45 суток, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, на утро пятницы в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №2 Хмельницкой АЭС длятся 147-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Ровенской АЭС – 70-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 20-е сутки среднего планового ремонта.

Согласно плану-графику на сайте НАЭК "Энергоатом", ближайшие два дня также планируется вывести в ремонт первый энергоблок Запорожской АЭС.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #ровенская #аэс
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