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20:08 21.01.2021

У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

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У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

У российской стороны не осталось формальных поводов открывать расположенные на линии разграничения на Донбассе КПВВ "Счастье" и "Золотое" со своей стороны. Об этом заявила украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы, которые состоялось в видеоформате в четверг.

"Представители ОБСЕ отметили, что они не понимают, почему работа КПВВ до сих пор блокируется со стороны вооруженных формирований РФ и подконтрольных РФ оккупационных режимов", - сообщает украинская делегация в ТКГ в соцсети Facebook.

Подчеркивается также, что действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время посещения КПВВ в Золотом 20 января отметила работу Украины в контексте выполнения договоренностей Нормандской четверки и консультаций в ТКГ, одобрила желание Украины завершить войну и выразила поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая АР Крым и г. Севастополь.

 

Теги: #итоги #ткг #заседание
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