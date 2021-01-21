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13:47 21.01.2021

ЕСПЧ признал ответственность РФ по иску Грузии относительно конфликта в августе 2008 года

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ЕСПЧ признал ответственность РФ по иску Грузии относительно конфликта в августе 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по грузинскому иску против России, который касается преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта между РФ и Грузией в августе 2008 года, сообщает Минюст Грузии.

ЕСПЧ подтвердил, что в августе 2008 года на территории Грузии имела место этническая чистка, и разделил позицию Грузии, признав ответственность России за пытки и негуманное отношение, проявленное к грузинским военнослужащим и грузинскому гражданскому населению, говорится в сообщении Минюста.

ЕСПЧ также принял решение об ответственности России за оставшиеся без расследования убийства гражданских лиц, совершенные во время боевых действий в августе 2008 года.

Ранее в четверг глава грузинского правительства Георгий Гахария заявил, что решение ЕСПЧ по делу "Грузия против России" станет "переломным этапом в борьбе за деоккупацию страны".

"Сегодня самый важный день для Грузии. Сегодня международный суд впервые даст оценку российско-грузинской войне 2008 года. Это решение станет результатом 12-летнего труда наших граждан, сотрудников Минюста. Мы уверены, что это будет справедливое решение", - сказал Гахария.

Теги: #грузия #еспч
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