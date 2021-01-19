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20:11 19.01.2021

Еврокомиссия определила стратегию единого фронта борьбы ЕС с пандемией COVID-19

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Еврокомиссия определила стратегию единого фронта борьбы ЕС с пандемией COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) призвала во вторник государства-члены ЕС ускорить проведение вакцинации населения от коронавируса COVID-19 по всему союзу в рамках борьбы с пандемией.

"К марту 2021 года в каждой стране ЕС должны быть привиты не менее 80% людей старше 80 лет и 80% работников здравоохранения и социальной помощи, а к лету 2021 года государства-члены должны вакцинировать минимум 70% взрослого населения", - говорится в сообщении о стратегии вакцинации.

В документе ЕК, принятом за два дня до обсуждения этого вопроса главами государств и правительств, намечен ряд мер по борьбе с пандемией.

Еврокомиссия призывает государства ЕС и дальше применять правила физического дистанцирования, ограничивать социальные контакты, бороться с дезинформацией, ограничивать поездки, расширять тестирование, отслеживание контактов и секвенирование генома, чтобы предупредить распространение новых вариаций вируса.

Поскольку в последние недели в Европе налицо тенденция к увеличению числа случаев заболевания, в ближайшие месяцы необходимо сделать больше для поддержки систем здравоохранения и решения проблемы "усталости от COVID", говорится в документе.

ЕК, государства-члены ЕС и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) будут работать с фармацевтическими компаниями, чтобы в полной мере использовать потенциал ЕС для увеличения мощностей по производству вакцин.

ЕК работает над созданием сертификатов о вакцинации в полном соответствии с законодательством ЕС о защите данных, что обеспечит непрерывность лечения. К концу января будет согласован общий подход, который позволит использовать сертификаты, выданные в странах ЕС, на всей территории союза и за его пределами.

Государства ЕС должны обновить свои стратегии тестирования, чтобы учесть новые вариации и расширить использование экспресс-тестов на антигены. Они должны увеличить секвенирование генома как минимум до 5%, а предпочтительно до 10% положительных тестов. Сейчас во многих странах ЕС проводится тестирование менее 1% образцов, что недостаточно для определения развития вариаций или обнаружения новых.

Стратегия предусматривает сохранение целостности единого рынка ЕС и свободного передвижения по его территории при усилении профилактических мер. Гражданам ЕС предписывается воздержаться от всех несущественных поездок, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Для скорейшего доступа к вакцинам ЕК создаст механизм Team Europe ("Команда Европа") для распределения вакцин, которыми государства ЕС делятся со странами-партнерами. Это должно позволить поставить партнерам около 2,3 млрд доз, выделенных им в рамках Стратегии ЕС по вакцинам. Особое внимание будет уделено странам Западных Балкан, Восточного, Южного соседства ЕС и Африке.

ЕС будет продолжать поддерживать программу COVAX, в том числе через ускорение доступа к вакцинам. Team Europe уже мобилизовала 853 млн евро для этой программы, что сделало ЕС одним из крупнейших доноров COVAX.

"Наша цель - к лету вакцинировать 70% взрослого населения. Это может стать поворотным моментом в борьбе с этим вирусом. Но мы победим пандемию только тогда, когда у всех в мире будет доступ к вакцинам. Мы активизируем наши усилия, чтобы обеспечить вакцинами соседей и партнеров во всем мире", - сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Теги: #ес #еврокомиссия #вакцинация
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