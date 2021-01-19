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12:45 19.01.2021

Белорусский информатор Макар дал показания в Киеве по делу Шеремета - "Радио Сводоба"

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Белорусский информатор Макар дал показания в Киеве по делу Шеремета - "Радио Сводоба"

 Бывший сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар заявил, что дал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

"Когда я приехал в Украину, меня встретили спецслужбы. Меня охраняли 24 часа в сутки. На мой взгляд, я привел достаточно оснований, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета причастны белорусские спецслужбы", - цитирует "Радио Свобода" отрывки из разговора с Макаром.

"После публикации моей информации о том, что происходило в кабинете председателя КГБ Зайцева в 2012 году, со мной связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в раскрытии убийства Павла Шеремета. По просьбе начальника Управления Национальной полиции Украины мне выдали украинскую визу и попросили прилететь в Украину, и принять участие в расследовании… Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ… Я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на ход расследования", - рассказал Макар.

Также он выразил мнение о том, что после его показаний преступление будет раскрыто.

"Убежден, что вне зависимости от того, кто сейчас задержан и кого подозревают, следствие доведет дело до конца и выяснит, кто конкретно совершил убийство и кто является непосредственным вдохновителем этого громкого убийства", - добавил Макар.

В Национальной полиции Украины агентству "Интерфакс-Украина" пока ничего не комментируют по этому поводу.

 

Теги: #шеремет #показания #макар
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