СБУ обнародовала часть показаний бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке

Служба безопасности Украины обнародовала видео с частью показаний бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированном Донецке Дениса Куликовского.

На обнародованном пресс-службой СБУ Куликовский рассказал о сроках своей работы в тюрьме и обязанностях – в частности, он уточнил, что работал в "Изоляции" с 2014 по 2018 год, однако начальником тюрьмы был только до 2015 года, после чего был отстранен из-за гибели сотрудника тюрьмы по его вине. Также Куликовский подтвердил, что именно на территории "Изоляции" сотрудники российских спецслужб готовились к подрыву автомобилей полковника СБУ Александра Хараберюша сотрудника разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала в 2017 году.

Как сообщалось, Куликовский был задержан в Киеве 9 ноября 2021 года. Ему инкриминируются 4 статьи Уголовного кодекса Украины: ст.149 (торговля людьми); ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст.438 (нарушение законов и обычаев войны).