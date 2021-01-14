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14:35 14.01.2021

Папа Римский сделал прививку от COVID-19

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Папа Римский сделал прививку от COVID-19

Папа Римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса Covid-19, сообщает в четверг Vatican News.

Кроме того, прививку сделали и предшественнику Франциска - Бенедикту XVI, которому сейчас 93 года.

Франциск в воскресенье заявил, что планирует привиться в ближайшие дни и призвал других вакцинироваться тоже. Он назвал вакцинацию "этическим поступком", вакцинация защищает жизни всех людей.

13 января в Ватикане приступили к кампании по вакцинации от COVID-19.

Итальянские СМИ отмечают, что в Ватикане для вакцинации в настоящее время применяют препарат от Pfizer и BioNTech.

Теги: #вакцинация #папа_римский
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