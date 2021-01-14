События

09:35 14.01.2021

АМКУ открыл дело об аренде МХП логистического центра "Арктика"

2 мин читать
АМКУ открыл дело об аренде МХП логистического центра "Арктика"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о концентрации в виде аренды ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (МХП) логистического центра "Арктика" в с. Софиевская Борщаговка под Киевом у группы компаний Dragon Capital.

Соответствующее распоряжение государственного уполномоченного выдано 11 января, сообщается на сайте ведомства.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Кроме того, в конце 2020 года наблюдательный совет МХП принял решение о создании филиала "МХП Логистика".

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн. Выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд, EBITDA сократилась на 16% - до $376 млн.

Как сообщалось, в феврале-2019 Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр), входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению принадлежащего государственному Ощадбанку логистического комплекса "Арктика" класса "А" общей площадью 21,5 тыс. кв. м в с. Софиевская Борщаговка под Киевом через дочернее предприятие "БЦТ" (Киев).

В ноябре-2018 Ощадбанк продал "Арктику" на аукционе за 195 млн грн на площадке электронных торгов OpenMarket госпредприятия СЕТАМ.

Теги: #мхп #дело #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:11 13.01.2021
Против замкомандующего ЧФ РФ открыто дело за подстрекательство к госизмене украинских военных

Против замкомандующего ЧФ РФ открыто дело за подстрекательство к госизмене украинских военных

15:17 13.01.2021
АМКУ усматривает признаки доминирования группы "РГК" на рынке природного газа

АМКУ усматривает признаки доминирования группы "РГК" на рынке природного газа

14:28 13.01.2021
АМКУ изучит обоснованность тарифов на распределение газа

АМКУ изучит обоснованность тарифов на распределение газа

10:25 13.01.2021
Закрыто дело по факту возможной госизмены Кучмы и Ермака – СБУ

Закрыто дело по факту возможной госизмены Кучмы и Ермака – СБУ

16:25 12.01.2021
Суд над обвиняемыми по "делу Шеремета" продолжится 19 января

Суд над обвиняемыми по "делу Шеремета" продолжится 19 января

15:06 09.01.2021
Прокуратура расследует обстрел боевиками бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк"

Прокуратура расследует обстрел боевиками бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк"

14:47 06.01.2021
МХП намерен арендовать логистический центр "Арктика" у Dragon Capital

МХП намерен арендовать логистический центр "Арктика" у Dragon Capital

12:07 06.01.2021
Полиция открыла дело в связи с гибелью сына Корбана

Полиция открыла дело в связи с гибелью сына Корбана

15:11 29.12.2020
Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

Дело ПриватБанка начало двигаться в нужном русле - генпрокурор

15:11 29.12.2020
АМКУ оштрафовал две компании на 20,9 млн грн за сговор на торгах по ремонту здания Кассационного суда в Киеве

АМКУ оштрафовал две компании на 20,9 млн грн за сговор на торгах по ремонту здания Кассационного суда в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине в ближайшие дни сильно похолодает

В Украине за сутки 7 925 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 10 192 человека

Российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу, вопрос переходит на рассмотрение в Сенат

Глава КС уже является подозреваемым, никаких процессуальных действий в аэропорту не будет - Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело экс-нардепа Игоря Савченко, обвиняемого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, передано в суд

Ученые Кении обнаружили еще 16 разновидностей коронавируса

Глава МИД Венгрии посетит Киев в конце января

В Киеве за сутки выявлены 794 новых случая COVID-19, в том числе у 24 медиков

Суд в Польше продлил экс-главе "Укравтодора" Новаку арест до апреля

В Украине в ближайшие дни сильно похолодает

В Украине заработал новый сервис по получению юротчета со вторичного объекта недвижимости

"Укравтодор" привлек 1,8 тыс. снегоуборочной техники в 10 областях, проезд обеспечен

В Закарпатской области 14 января ожидается 3 уровень снеголавинной опасности, на горе Поп Иван метель

Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 244 тыс., суточный прирост снижается

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА