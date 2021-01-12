МИД Украины протестуют в связи с приговорами российского суда трем крымчанам

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с решением Южного окружного военного суда РФ от 12 января об осуждении граждан Украины Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова в деле т.н. "Белогорской группы Хизб ут-Тахрир" по обвинениям в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти".

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, решение российского суда названо "позорным", а обвинения в отношении трех украинских граждан – сфабрикованными.

"Они были незаконно задержаны на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым силовыми структурами оккупационной администрации РФ 10 июня 2019 года и в нарушение норм международного права перемещены на территорию России в г.Ростов-на-Дону. Досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях полного игнорирования предоставленных защитой доказательств непричастности обвиняемых к инкриминируемым действиям, что указывает на политическую мотивированность решения", - подчеркивают в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Энвер Омеров приговорен к 18 годам, Айдер Джаппаров - к 17 годам, Риза Омеров - к 13 годам лишения свободы в колониях строгого режима.

"Указанные приговоры является очередным доказательством использования российской судебной системы, которая не имеет ничего общего с правосудием, для продолжения политики преследования крымских татар и подавления каких-либо признаков инакомыслия в оккупированном Крыму", - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

В МИД Украины требуют от РФ отменить решение суда и немедленно освободить всех троих приговоренных, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве также призвали международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью освобождения незаконно задержанных украинцев и крымских татар.