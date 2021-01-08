Иран будет привлечен к ответственности с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим государствам – заявление

Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция в годовщину трагедии самолета рейса PS752 вблизи Тегерана сделали совместное заявление, в котором пообещали привлечь Иран к ответственности "с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Год назад, рано утром 8 января 2020, самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана. Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких", – говорится в заявлении стран, обнародованном пресс-службой МИД Украины в пятницу утром.

В годовщину трагической даты сбивания самолета рейса PS752 обозначенные страны обратились к Ирану с призывом немедленного предоставления всеобъемлющей информации о трагедии.

"Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", – сказано в заявлении.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737-800.