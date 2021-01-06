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15:07 06.01.2021

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

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Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду рекомендовало применение американской вакцины Moderna для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Евросоюзе.

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить выпуск на рынок вакцины Moderna для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере агентства.

"EMA оценило вакцину Moderna как безопасную и эффективную. Сейчас мы полным ходом работаем над тем, чтобы утвердить ее и сделать доступной в ЕС", - написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Исполнительный директор EMA Эмер Кук со своей стороны заявила, что вакцина Moderna станет еще одним инструментом "для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации" с пандемией COVID-19.

"Дана вторая положительная рекомендация по вакцине всего лишь через год после объявления ВОЗ о пандемии", - заявила Кук, словам которой приводятся в сообщении, опубликованном на сайте EMA.

В сообщении отмечается, что комитет агентства по лекарственным средствам для человека "тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии предоставить официальное разрешение о ее выпуске на рынок".

Теги: #ес #вакцина #moderna
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