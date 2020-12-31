Полиция предложила Шабунину охрану

Руководителю "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности в связи с обнаружением гранат под дверью квартир, где проживают его мать и теща, сообщается на сайте Национальной полиции Украины в четверг.

"Учитывая эти события, Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия их будут обеспечивать полицейские Киева", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что события зафиксированы вечером 30 декабря в Ровно и утром 31 декабря в Киеве. Досудебное расследование следователи полиции Ровно проводят по фактам угроз убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия. Правовая квалификация события в Киеве будет предоставлена после проведения осмотра.

"Вчера около 21:30 поступило сообщение от 37-летнего жителя Ровно о том, что на первом этаже у дверей одной из квартир находятся взрывоопасные предметы. В квартире, кроме хозяйки квартиры, матери председателя общественной организации, никого не было. Ее и еще пятерых жителей подъезда эвакуировали. На месте происшествия полицейские установили, что у дверей квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство на основе двух гранат Ф-1. Сотрудники отдела взрывотехнической службы полиции области изъяли два корпуса гранат Ф-1 без средств подрыва, их отправят для проведения экспертизы", - рассказали в управлении коммуникации Национальной полиции Украины в четверг.

"31 декабря, около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже у входной двери квартиры, которая сдается в аренду, обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина… Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщили в Нацполиции.

Как сообщалось, Сам руководитель "Центра противодействия коррупции" считает, что его матери подложили взрывное устройство под дверь.