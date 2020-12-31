События

13:39 31.12.2020

Полиция предложила Шабунину охрану

2 мин читать
Полиция предложила Шабунину охрану

Руководителю "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности в связи с обнаружением гранат под дверью квартир, где проживают его мать и теща, сообщается на сайте Национальной полиции Украины в четверг.

"Учитывая эти события, Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия их будут обеспечивать полицейские Киева", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что события зафиксированы вечером 30 декабря в Ровно и утром 31 декабря в Киеве. Досудебное расследование следователи полиции Ровно проводят по фактам угроз убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия. Правовая квалификация события в Киеве будет предоставлена после проведения осмотра.

"Вчера около 21:30 поступило сообщение от 37-летнего жителя Ровно о том, что на первом этаже у дверей одной из квартир находятся взрывоопасные предметы. В квартире, кроме хозяйки квартиры, матери председателя общественной организации, никого не было. Ее и еще пятерых жителей подъезда эвакуировали. На месте происшествия полицейские установили, что у дверей квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство на основе двух гранат Ф-1. Сотрудники отдела взрывотехнической службы полиции области изъяли два корпуса гранат Ф-1 без средств подрыва, их отправят для проведения экспертизы", - рассказали в управлении коммуникации Национальной полиции Украины в четверг.

"31 декабря, около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже у входной двери квартиры, которая сдается в аренду, обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина… Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщили в Нацполиции.

Как сообщалось, Сам руководитель "Центра противодействия коррупции" считает, что его матери подложили взрывное устройство под дверь.

Теги: #полиция #шабунин #охрана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 31.12.2020
В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

13:34 31.12.2020
Шабунин сообщил, что взрывчатку подложили и под двери квартиры родителей его супруги

Шабунин сообщил, что взрывчатку подложили и под двери квартиры родителей его супруги

10:07 31.12.2020
Правоохранители не обнаружили взрывчатки в корпусах гранат, которые подбросили под двери квартиры матери Шабунина

Правоохранители не обнаружили взрывчатки в корпусах гранат, которые подбросили под двери квартиры матери Шабунина

09:25 31.12.2020
Шабунин: Взрывное устройство под дверями моей мамы адресовано мне, с целью запугивания

Шабунин: Взрывное устройство под дверями моей мамы адресовано мне, с целью запугивания

01:47 31.12.2020
Все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Микитась, являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором - Национальная полиция

Все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Микитась, являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором - Национальная полиция

23:11 30.12.2020
У квартиры матери активиста Шабунина в Ривне обнаружили самодельное взрывное устройство

У квартиры матери активиста Шабунина в Ривне обнаружили самодельное взрывное устройство

15:29 28.12.2020
На Днепропетровщине задержали депутата райсовета - лидера вооруженной ОПГ, подозреваемого в разбойных нападениях на фермеров

На Днепропетровщине задержали депутата райсовета - лидера вооруженной ОПГ, подозреваемого в разбойных нападениях на фермеров

14:59 28.12.2020
Во время акции возле Минрегиона пострадал правоохранитель, полиция открыла дело

Во время акции возле Минрегиона пострадал правоохранитель, полиция открыла дело

14:23 27.12.2020
Во Львовской области начинает работать система автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД

Во Львовской области начинает работать система автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД

04:23 27.12.2020
На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд обязал принудительно доставить Микитася на заседание в 13:00 31 декабря

НАБУ обнародовало видеоматериалы по делу о "взятке Злочевского"

В законопроекте о переходном периоде статус государства-агрессора, государства-оккупанта закрепляется за РФ - Минреинтеграции

Минюст США подал третий иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка

Госкомтелерадио в 2020 году разрешило ввоз в Украину более 2,9 тыс. российских изданий

ПОСЛЕДНЕЕ

Микитась доставлен на судебное заседание по избранию ему меры пресечения

В новогоднюю ночь публичную безопасность в Украине обеспечат 23 тыс. правоохранителей

Стоимость бланков биометрических документов вырастет с 1 января – ГМС Украины

Суд обязал принудительно доставить Микитася на заседание в 13:00 31 декабря

НАБУ обнародовало видеоматериалы по делу о "взятке Злочевского"

В законопроекте о переходном периоде статус государства-агрессора, государства-оккупанта закрепляется за РФ - Минреинтеграции

Минюст США подал третий иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка

В новогоднюю ночь небольшой дождь ожидается в западных, северных, местами в центральных областях Украины

Госкомтелерадио в 2020 году разрешило ввоз в Украину более 2,9 тыс. российских изданий

В Киеве 30 декабря стало самым теплым за 140 лет – обсерватория Срезневского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА