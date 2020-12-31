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13:34 31.12.2020

Шабунин сообщил, что взрывчатку подложили и под двери квартиры родителей его супруги

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Шабунин сообщил, что взрывчатку подложили и под двери квартиры родителей его супруги

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что взрывное устройство было подложено не только под двери квартиры его матери в г.Ровно, но и под двери квартиры в Киеве, где проживают родители его супруги.

"Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и под Борщаговскую квартиру родителей жены. Полиция, похоже, все девять этажей эвакуировала, пока взрывотехники работали. Жду официального сообщения полиции с деталями", - написал Шабунин на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, "неважно, кто это организовал". "Сделать это им позволила несостоятельность руководства государства наказать заказчиков сотен нападений на активистов. Например, нацполиция Авакова за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога моего дома. О заказчиках и говорить нечего", - отметил Шабунин.

Как сообщалось, в среду вечером правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Ровно под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили самодельное взрывное устройство из двух гранат и черной коробки. Правоохранители также установили, что в квартире проживает мать Шабунина.

На следующий день на сайте Офиса генерального прокурора Украины появилось сообщение о том, что в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

Сам руководитель "Центра противодействия коррупции" считает, что его матери подложили взрывное устройство под дверь, чтобы его запугать. При этом активист отметил, что правоохранительная система не может обеспечить "элементарную безопасность своих граждан".

23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома, обошлось без пострадавших.

Источник: https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10157918974959537

Теги: #взрывчатка #шабунин
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