НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

Правоохранительные органы закрыли еще шесть уголовных производств за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020, сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Эти производства были открыты по материалам, которые Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в правоохранительные органы после установления признаков недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций", - сказано в сообщении НАПК на странице в Facebook.

В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производство в отношении следующих лиц:

- мэра Днепра Бориса Филатова (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);

- судьи Конституционного суда Украины Ирины Завгородней (не задекларировали авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, принадлежащее мужу);

- президента Украинской ассоциации футбола, нардепа VIIІ созыва Андрея Павелко (не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тыс. грн, подарки в виде пользования гостиничным номером; не указал гражданскую жену и ее имущество (авто "Bentley Continental", "Land Rover Range Rover", пользование квартирой);

- нардепа VIIІ созыва Игорь Шкиря (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе 6 земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены);

- судьи Заводского районного суда г.Каменское Днепропетровской области Станислава Рычка (общая сумма недостоверных сведений – 1,6 млн грн).

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

"Правоохранительные органы закрыли эти производства, поскольку решением КС статья 366-1 УК признана неконституционной. Всего с мая 2020 года НАПК установило признаки умышленного декларирования недостоверной информации по ст.366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы. Из-за решения КС привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно", - подытожили в НАПК.